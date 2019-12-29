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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" قبل إعدامه من قبل الحوثيين ... علي عبدالله صالح وهو يدلي بمعلومات خطيرة

كشف فيديو جديد لعلي عبدالله صالح مسعود عن ارتباط قيادة الاخوان مع تنظيم القاعدة الإرهابي. حيث قال مسعود وهو احد قيادات الاخوان المعتقل لدى الحوثيين، انه تم استقطابه عن طريق الزنداني والقحطاني للسفر الى أفغانستان ثم العودة الى صنعاء، وتم استقطابه عقبها من قبل ربيش العليي، وحميد الأحمر وتجنيده ضمن المؤهلين لتدريب عناصر تنظيم القاعدة. جديد اب برس : Advertisements واعترف مسعود في الفيدو الذي نشره امن الحوثيين، بإنشاء نادي رياضي لتدريب عناصر القاعدة، على الرماية الثابتة والمتحركة والمهارات القتالية. كما كشف عن قيام قيادات الاخوان علي محسن الأحمر وعبدالمجيد الزنداني وحميد الأحمر وغيرهم من القيادات العليا للاخوان، في العام 2010م، بتنظيم حفل تخرج للدفع المتخرجة والتي تنتمي لتنظيم القاعدة وتم تسليمهم أسلحة وميداليات عليها شعار القاعدة المعروف. ومن المتوقع ان يصدر القضاء الحوثي حكما بإعدام علي عبدالله صالح مسعود لتورطه في العديد من الجرائم الإرهابية.

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