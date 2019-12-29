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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم ويحيي المداني صهر عبد الملك الحوثي يجن جنونهم بعد حدوث هذا الامر المرعب في 4 محافظات

سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في هجمات للجيش اليمني في محافظات تعز (جنوب غرب اليمن) والضالع (جنوب) والبيضاء (جنوب)، والجوف (شمال شرق).

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش استهدفت تجمعين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان بغرب تعز، وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

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وفي محافظة الضالع لقي قياديان ميدانيان في ميليشيا الحوثي مصرعهما بنيران قوات الجيش اليمني.

وبحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع فإن القياديين قتلا في هجوم للجيش استهدف تجمعا للميليشيا في منطقة حبيل العبدي بجبهة باب غلق غربي مدينة قعطبة.

أما في محافظة البيضاء، فشن الجيش الوطني قصفًا طال تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة أعشار بمديرية الملاجم شرق المحافظة.

وأدى القصف إلى تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومصرع كل من كان على متنها من عناصر، في حين لقي ثلاثة من الميليشيا المتمردة مصرعهم في كمين للجيش اليمني في جبهة المهاشمة بمحافظة الجوف اليمنية.