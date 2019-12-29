شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بعد ان شهدت حديقة الملك سلمان مجزرة مروعة اصابت كل السعوديين بالرعب والهلع والكارثة ان الجناة لاذو بالفرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بعد ان شهدت حديقة الملك سلمان مجزرة مروعة اصابت كل السعوديين بالرعب والهلع والكارثة ان الجناة لاذو بالفرار

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بعد ان شهدت حديقة الملك سلمان مجزرة مروعة اصابت كل السعوديين بالرعب والهلع والكارثة ان الجناة لاذو بالفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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