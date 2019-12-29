شكرا لبحثكم عن خبر ضبط يمني واثيوبية بحالة تلبس في المملكة العربية السعودية .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض مصنعاً للخمور في فيلا بحي الشفا يوم الخميس، وألقت القبض على رجلين يمني وإثيوبي، وامرأة إثيوبية يديرون المصنع، وجميعهم يحملون إقامات مزورة.

ويوضح مقطع فيديو الذي نشره الإعلامي “سامي الشيباني” وجود الفيلا المستغلة لتصنيع الخمور، بجوار جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، ومسجد.

وضبطت الدوريات الأمنية داخل الفيلا، 300 قارورة من الخمور محملة داخل سيارة جيب جاهزة للتوزيع، إلى جانب عدد كبير من البراميل، كما تم ضبط 700 قارورة أخرى معبأة بالخمور.