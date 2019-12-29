شكرا لبحثكم عن خبر بعد سنوات طويلة من الاحتجاب الفني . الفنان الكبير " أحمد السنيدار " يظهر مجددا بهيئة مغايرة ..ووزير الثقافة يتعهد بتسوية مشكلة اقامته بالقاهرة ( صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعهد وزير الثقافة مروان دماج بالعمل على حل مشكلة الصفة الدبلوماسية والإقامة لفنان اليمن الكبير احمد السنيدار في مصر بما يليق به وبمكانته وتاريخه الفني. جاء ذلك خلال زيارة دماج للفنان السنيدار بمقر اقامته بالقاهرة للاطمئنان على صحته ومناقشة مشكلة اقامته الدبلوماسية. ورحب الوزير بمقترح السنيدار لعمل مشروع وطني للحفاظ على الاغنية اليمنية وتوثيقها. ويعد الفنان احمد السنيدار أحد اعمدة الفن اليمني الأصيل والذي بدأ مسيرته الفنية منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي وقدم على مدى سنوات طويلة تشكيلة واسعة من الأغاني والاناشيد الوطنية والثورية والتي مازال صداها يردد الى الان من قبل الجيل الحالي.

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