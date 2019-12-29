شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وذكرت أمانة مكة المكرمة في تغريدة: "أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة، تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هجريا (1288/1289 ميلاديا)". إمارة منطقة مكة ✔@makkahregion ✔@makkahregion #أمانة_العاصمة_المقدسة:

أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة عُثر على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ

.. سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص Advertisements ٣٤٥ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك وأضافت أنه سيتم التنسيق لتسليم هذه القبور التاريخية إلى الجهات المختصة.

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