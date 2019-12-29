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القبض على يمنية في جريمة اخلاقية بعد أيام من قتل زوجها وطبخ جثته ورميها في بئر

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يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة باجل بمحافظة الحديدة القبض على فتاة ثلاثينية عارية وهي بصحبة عشيقها بعد تخلصهما من زوجها.

وقالت المصادر لـ "المشهد اليمني"، أن الفتاة بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها اعترفت بممارستها للأعمال المحرمة مع الشاب والذي ينتمي إلى منطقة باجل.

وأضافت الفتاة والتي تنتمي إلى مدينة باجل أيضا انها تمارس الأعمال المحرمة مع الشاب منذ فترة كما أنها اعترفت أيضا بالتخلص من زوجها بصحبة الشاب نفسه.

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وأكدت الفتاه قيامها بخنق زوجها وطعنه عدة طعنات بخنجر ثم التخلص منه بعد رمية في إحدى الآبار القريبة من المنطقة.

 

بالصور:

يمنية قتلت زوجها ثم قطعته وطبخته ورمت جثته في البئر .. تفاصيل مرعبة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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