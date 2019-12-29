 خبر طارئ وردنا الان من السعودية : إنقلاب حقيقي يحدث الأن .. وأمير مقرب من ‘‘بن سلمان’’ يعلن ‘‘الثورة’’ ويصدر البيان رقم1

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انقلاب على الماضي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة بعد عقود من التشدد والإنغلاق على كل مظاهر الحياة الاجتماعية.

حيث كشف أمير سعودي عن خطط المملكة العربية السعودية في التغيير والثورة الاجتماعية التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة.

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وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه على الجميع "إدراك أن السعودية تمر بمرحلة تحول عظيمة". جاء هذا في معرض حديثه عن "الثورة الرياضية" الكبرى التي انطلقت في السعودية خلال عام 2019.

وأكد الأمير "عبد العزيز" أن "الرياضة أداة رئيسية للتغيير الاجتماعي داخل المملكة".

وأضاف: "على أي حال سنواجه انتقادات، سواء نظمنا البطولات أم لم ننظمها"، مشيرًا إلى بلاده لطالما انتقدت بسبب عدم الانفتاح على العالم، ولا تنفتح على السياحة ومختلف النشاطات.

وتابع: "الآن بعد كل ما نقوم به يتحدثون عن الغسيل الرياضي (محاولة تلميع الرياضة لسياسات السعودية)".

وشدد على أهمية دور الشباب في بلاده، معتبرًا أنهم هم الذين يقودون هذا التغيير في السعودية حاليًّا.

وقال إن "أكثر من نصف سكان المملكة البالغ عددهم حوالي 20 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عامًا".

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت للمملكة بسبب الحفلات الغنائية، قال الأمير السعودي: "هناك أشخاص يريدون هذا، نحن هنا لتقديم الطعام للجميع، إذا كنت لا ترغب في ذلك فلن تضطر إلى الحضور".

ويذكر أن السعودية نظمت خلال العام الجاري 2019، بطولة تنس عالمية، وبطولة دولية للغولف وسباق سيارات "فورمولا إي" وبطولة العالم للملاكمة وزن ثقيل، وستستضيف السوبر الإيطالي لكرة القدم ورالي داكار.

وشهدت السنوات الماضية تغييرات نوعية في المجتمع السعودي، إذ سُمح بفتح دور للسينما وإقامة الحفلات الغنائية، وقد استقطبت المملكة فنانين من جميع أنحاء العالم أقاموا حفلات غنائية على أرض المملكة للمرة الأولى.