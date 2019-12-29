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صنعاء - ياسمين الخيامي - ملياردير سعودي يهز كل افراد الاسرة الحاكمة ويصعق الملك سلمان وولي عهده ويصدم كل السعوديين بعمل فاضح ومخجل ( شاهد صور فاضحة اخجلت الملك سلمان )

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