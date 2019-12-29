شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..شاهد كيف قتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم وما الذي حصل وقت جنازته ...شاهد فيديو صادم ومرعب ينشر لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..شاهد كيف قتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم وما الذي حصل وقت جنازته ...شاهد فيديو صادم ومرعب ينشر لأول مرة

فيديو ينشر لأول مرة، ويطبق المثل كيف ولي عهد السعودية كعادته يقتل القتيل ويمشي بجنازته، ولكن بن سلمان غير المثل ليكون يقتل القتيل ويجبر عائلته الحضور لقصره ليقدم التعازي، فهو لا يتنازل أن يمشي بأي جنازة، ولا حتى الذهاب لأهل القتيل الذي هو قتله ليقدم التعازي.

هذا ما فعله مع عائلة الصحفي المغدور جمال خاشقجي حيث أجبر عائلته على الحضور فورا الى أحد قصوره المحصنه ليقدم له واجب العزاء رغما عنهم، وهذا ما فعله مع اللواء عبد العزيز الفغم الذي أجبر عائلته ومنهم كبار في السن الى الحضور لقصره لينافق ويقدم واجب العزاء خوفا من إنتقام عشيرته الكبيرة منه.

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ولأول مرة تم نشر الفيديو الكامل و التغطية الخاصة لتقديم بن سلمان العزاء لعائلة الحارس الشخصي للملك سلمان، طبعا بعد تنقيحه وتقطيعه وموافقة بن سلمان شخصيا على نشره ليظهر بمظهر القائد البطل الذي يسأل عن عائلة من يقطعه وينشره أو يقتله برصاص الغدر.

حيث نشر إعلامي سعودي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي بن سلمان، وهو يقدم العزاء لأسرة الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم.

وبحسب الإعلامي السعودي عبدالله البندر، فإن تاريخ مقطع الفيديو يعود إلى صباح يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عشیة الصلاة على الفقید، ولكن لم يسمح بالنشر إلا اليوم.

وقال ولي العهد السعودي؛ ”إن المؤلم في هذه الحادثة، أن الفغم كان جزءًا من برنامجي اليومي، وعلى تواصل معي يوميًا، والمحزن أنه رحل بهذه الطريقة التي لم تكن لها مقدمات، ما جعل الفاجعة مؤلمة وقاسية جدًا على الجميع“.

وأكد أن ”الفغم كان معه يوم الخميس الذي سبق واقعة مقتله، حيث حضر اجتماعًا معي لمدة أربع ساعات.. وأنا اعتبره أخًا وجزءًا لا يتجزأ منا“.

بدوره؛ قال أحد شيوخ العائلة، إن اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، هو ”أحد أبنائكم وقد خدمكم ونذر حياته لكم، ونحن لا نعرفه لأنه يقضى أكثر أوقاته بينكم، وبسبب انشغاله لا يحضر معنا العيد ولا أفراحنا، لكننا مستأنسين أنه يخدم أبونا الملك سلمان“.



هنا قاطعه بن سلمان بوصلة نفاق القاتل/ قائلًا:“الرجل أفنى حياته كلها للحفاظ على أمن الملك وأمني أنا شخصيًا، وفي أمن عائلاتنا وأطفالنا، ومهما تكلمت عنه فلن أستطيع أن أصف مشاعرنا تجاهه ومعزته عندنا، ولا تقديرنا له“.

وعلق ولي العهد السعودي من جديد، مخاطبًا أفراد العائلة: ”هذا حال الدنيا، وهناك بعض الناس يصاب بمرض، وتكون ثمة مقدمات لوفاته تهيئنا نفسيًا لقبول الأمر، لكن الفاجعة هي المؤلمة أكثر من أي شيء آخر، وهذا قدر الله.. وندعوا الله أن يعوض عبد العزيز الفغم في الآخرة“، فرد عليه أحد الحضور بقوله ”وإذا رحل عبد العزيز فكلنا عبدالعزيز الفغم“.

وتعهد أبو منشار أمام الحاضرين، بأنه سيتكفل شخصيًا بالطفل عبدالله بن الراحل، وهو المسؤول عنه في كل مراحل حياته ”قائلًا.. عبد الله ابننا وأنا أتكفل به طيلة حياته“.