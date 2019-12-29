شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن خنقت زوجها ورمت جثته في بئر..القبض على ”يمنية” في وضع مخل بالآداب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة باجل بمحافظة الحديدة القبض على فتاة ثلاثينية عارية وهي بصحبة عشيقها بعد تخلصهما من زوجها.

وقالت المصادر لـ "المشهد اليمني"، أن الفتاة بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها اعترفت بممارستها للأعمال المحرمة مع الشاب والذي ينتمي إلى منطقة باجل.

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وأضافت الفتاة والتي تنتمي إلى مدينة باجل أيضا انها تمارس الأعمال المحرمة مع الشاب منذ فترة كما أنها اعترفت أيضا بالتخلص من زوجها بصحبة الشاب نفسه.

وأكدت الفتاه قيامها بخنق زوجها وطعنه عدة طعنات بخنجر ثم التخلص منه بعد رمية في إحدى الآبار القريبة من المنطقة.