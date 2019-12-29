تفاصيل ضربة الشرعية القاصمة للحوثي في 4 محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في هجمات للجيش اليمني في محافظات تعز (جنوب غرب اليمن) والضالع (جنوب) والبيضاء (جنوب)، والجوف (شمال شرق).

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش استهدفت تجمعين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان بغرب تعز، وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

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