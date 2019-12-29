شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. هزيمة مذلة وساحقة تبخر كل احلام الامارات للسيطرة على الجنوب وتربك كل حساباتهم ..شاهد اولي الصور من داخل معسكر العلم بشبوة.. اخر التطورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. هزيمة مذلة وساحقة تبخر كل احلام الامارات للسيطرة على الجنوب وتربك كل حساباتهم ..شاهد اولي الصور من داخل معسكر العلم بشبوة.. اخر التطورات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. هزيمة مذلة وساحقة تبخر كل احلام الامارات للسيطرة على الجنوب وتربك كل حساباتهم ..شاهد اولي الصور من داخل معسكر العلم بشبوة.. اخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.