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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجــل: دولة خليجية تصاب بالرعب والهلع وتنقلب رأسا على عقب خوفا على أميرها من الطائرات المسيرة فوق قصره هو وافراد الاسرة الحاكمة وتتخذ هذا الاجراء العاجل

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كانت هذه تفاصيل خبر عــاجــل: دولة خليجية تصاب بالرعب والهلع وتنقلب رأسا على عقب خوفا على أميرها من الطائرات المسيرة فوق قصره هو وافراد الاسرة الحاكمة وتتخذ هذا الاجراء العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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