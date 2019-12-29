شكرا لبحثكم عن خبر التخلص من السموم: اكتشفي سبل تنظيف الكبد بطرق طبيعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التخلص من السموم يعدُّ من الأمور المهمة للحفاظ على جسم صحي. وفيما يقوم الكبد بتنقية الدم، كونه المسؤول عن التقاط السموم التي تدخل إلى الجسم عند الأكل والتدخين وتناول الأدوية، حيث يعمل على تنظيف كريات الدم الحمراء وإزالة الفضلات للمساعدة على هضم الدهون، فإنه من الضروري مساعدة هذا العضو من الجسم على القيام بوظيفته لإزالة السموم، وكذلك على زيادة قوته من أجل تخزين الفيتامينات "أ" A و"دي" D و"إي" E و"كيه"K والتي يحتاجها الجسم.

ما هي أفضل النباتات من أجل تنظيف الكبد؟

• الفجل الأسود من أجل تنظيف الكبد: يؤخذ الفجل الأسود على شكل عصير بشكل عام ( ملعقة كبيرة من مرة إلى مرتين في اليوم ) ولكن يجب ألا يتجاوز مقدار ما نشربه 100 مل. وإذا لم يعجبك مذاقه، يوجد الفجل الأسود كذلك على شكل بودرة، وكذلك على شكل كبسولات.



• الأرض شوكي لتحفيز الكبد: يعزز الأرض شوكي إفرازات المرارة ويسهل الهضم ويمنع ويعالج مشاكل الهضم. يؤخذ في الغالب 2 غرام من الأوراق المجففة وتنقع في الماء المغلي وتؤخذ ثلاث مرات في اليوم.

• الهندباء للتخلص من السموم: تشتهر أوراق الهندباء بفوائدها العديدة على وظائف الصفراء في الجسم. فهي تساعد على تفريغ السموم وتنشيط إفراز المرارة وتحفيز الكبد. يؤخذ ما مقداره من 3 إلى 5 غرامات من أوراق الهندباء المجففة وتنقع في كوب من الماء الساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق. يمكن أخذ هذا المنقوع 3 مرات في اليوم.

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العلاج بالليمون...

الليمون يساعد الكبد بطريقتين مهمتين: الأولى أنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية – المرارة ، والثانية يسهّل تفتيت الدهون والتخلص منها. وبالتالي تصبح عملية الهضم أكثر فعالية. كما أنَّ خصائص الليمون المدرّة للبول تحفّز نشاط الكلى وتساعد على التخلص من السموم.

العلاج بالليمون (ويفضل استخدام الليمون العضوي) يدوم 21 يوماً.