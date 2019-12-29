الفريق المقدشي: القوات المسلحة ملتزمة باستعادة الدولة ومواجهة مشاريع الفوضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شدد وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، أمس السبت، على أهمية التزام الجيش الوطني باليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة.



جاء ذلك خلال اجتماعا لعدد من القيادات العسكرية لمناقشة التطورات الميدانية في مختلف المواقع والجبهات، استمع فيه لتقارير حول سير العمليات الميدانية..

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وأشار إلى أن القيادة الشرعية تولي مؤسسة الوطن الدفاعية اهتماماً كبيراً للإشراف على العمليات الميدانية ومتابعة ودعم إعادة بناء المؤسسة العسكرية.

وشدّد الفريق المقدشي على مضاعفة جهود الإعداد القتالي والمعنوي لأبطال القوات المسلحة الذين يقفون بثبات وشجاعة في مختلف المواقع والميادين يذودون عن الوطن ويسطرون البطولات والتضحيات الخالدة لاستعادة الشرعية والدولة واستكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة.

وقال "إن الشعب اليمني يتوق لاستعادة أمنه واستقراره ويعول على قواته المسلحة انهاء المعاناة والظلم التي تفرضها المليشيا المتمردة"..

وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسئولياتها في المضي نحو استعادة الدولة ومواجهة المشاريع التخريبية والفوضوية.

وأشاد المقدشي بالتضحيات والبطولات التي يرسمها القادة والأبطال في مختلف الميادين في هذه المعركة المصيرية، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.