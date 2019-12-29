شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الراقصة المصرية "جوهرة" التي ظهرت الايام بفيديوهات إباحية ..شاهدو كيف كانت نهايتها مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أيدت محكمة مصرية، مساء السبت، حكما بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد الراقصة الروسية يكاتيرينا أندرييفا، المعروفة باسم "جوهرة"، لاتهامها بالتحريض على "الفسق والفجور وإثارة الغرائز".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة جنح مستأنف الجيزة، قضت اليوم بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة "جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور".

----------------

شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون الراقصة المصرية "جوهرة" التي ظهرت الايام بفيديوهات إباحية ..شاهدو كيف كانت نهايتها مساء اليوم

• عاجـــل : رئيس الجمهورية يعلن عن إسم رئيس الوزراء الجديد ..

• عاجـــل : صحيفة سبق السعودية تنشر صور اولية وتكشف تفاصيل المجزرة المروعة التي حدثت في حديقة الملك سلمان صباح اليوم ..وعدد الضحايا ومفاجأة حول هوية الجناة

• فيديو مقزز من السعودية .. شذوذ جنسي في الشارع العام ..«شاهد»

• فنانة بحرينية ومذيع كويتي يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بقبلاتهم الساخنة .."فيديو"

• فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الستين عام .. تناولها بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لك !

• لأول مرة في تاريخ السعودية .. إعلان ملكة جمال بالحجاب .. شاهدو من هي حورية الارض التي اذهلت الجميع .."صور"

Advertisements

• دعوات الشعب العراقي تصيب أول مسؤول شارك في إعدام صدام حسين ..شاهد كيف كانت نهايته اليوم "صور"

• طفلة سعودية رقصت في احدى حفلات الترفيه فتجمعت حولها الوحوش البشرية ..شاهد ابشع جريمة تحرش شهدتها السعودية وكيف كانت نهايتها .."فيديو"

• السعودية : لأول مرة تسريب فيديو خطير للحظة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم وما حصل اثناء جنازته..شاهد

• الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور»

• قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الثمانيين عام وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد

• الفنانة نانسي عجرم التي سحرت العالم بجمالها وانوثتها ..شاهدو كم هو عمرها الحقيقي وكيف اصبح شكلها بعد ان غزاها الشيب .."صور"

• تحذير طبي خطير وعاجل ..لا تتناول ها الطعام على الريق حتى لو كنت ستموت جوعا واياك ان تتناول هذه الفاكهة اللذيذة لأنها ستقضي عليك !

• مذيعة جديدة تظهر على قناة "الحدث" .. جمالها ابهر كل المشاهدين ولا يمكن وصفه ..(صور)

---------------------------------

وكانت النيابة العامة وجهت للراقصة تهما بـ "التحريض على الفسق والفجور"، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.

وجاء في التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة "يكاتيرينا أندرييفا" مرتدية بدله رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، وتظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.

وأضافت التحريات، أنه وإثر التحقيق في الواقعة تبين أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

وألقت قوات شرطة السياحة القبض على الراقصة، حيث أقرت بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت لنيابة قسم الجيزة للتحقيق معها، حيث صرحت بأنها حضرت إلى مصر للسياحة لكنها اتجهت للرقص الشرقي بعد فترة من مكوثها.

جدير بالذكر أن الراقصة "جوهرة" نشرت في 26 ديسمبر 2019، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وهي ترقص في حفل أحياه الفنان راغب علامة.