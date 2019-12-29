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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من قوات هادي او قوات السعودية او الاماراتية..شاهد جريمة مروعة تبكي كل ابناء المحافظات الجنوبية وتهز وجدان كل اليمنيين في كل انحاء العالم ( صورة مبكية )

2019/12/29 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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