مدير أمن أبين يصل المحافظة على رأس قوة عسكرية

وصل مدير أمن محافظة أبين، العميد علي الذيب الكازمي، إلى مدينة شقرة الساحلية، على رأس قوة عسكرية محدودة.



وقالت مصادر عسكرية، إن الكازمي وصل إلى بلدة شقرة قادمًا من محافظة المهرة برفقة قوة عسكرية محدودة تضم ضباطا وجنودا من إدارة أمن أبين.



وهذه هي المرة الأولى، التي يعود فيها المسؤول الأمني الأول في المحافظة، منذ مغادرته محافظة أبين عقب المواجهات العسكرية مع ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أغسطس الماضي.



وكان العميد الكازمي، قد غادر المحافظة بعد إصابته بإصابة طفيفة في القصف الإماراتي الذي استهدف قوات الجيش أثناء تقدمها صوب مدينة عدن في أواخر أغسطس الماضي.



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