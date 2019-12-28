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الحوثي يمنع اقامة دورة تدريبية حول تعليم الفتاة بالبيضاء

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اليمن العربي - البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الحوثي يمنع اقامة دورة تدريبية حول تعليم الفتاة بالبيضاء

الخليج 365 - البيضاء

نظمت بمحافظة البيضاء، اليوم، وقفة احتجاجية نسوية رفضاً لممارسات المليشيات الحوثية ومنع اقامة دورة تدريبية حول تعليم الفتاة بالمحافظة.

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وعبرت المحتجات في الوقفة عن رفضهن لما تقوم به المليشيات الإنقلابية من ممارسات تعسفية متطرفة بحق المعلمات والمتدربات بالمحافظة ومنعهن من تلقي المهارات والمعارف في البرامج والدورات التدريبية التي تساعد في العمل على محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم .

 

وكان أحد مشرفي المليشيا الحوثية، اقدم اليوم على اقتحام المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء بعدد من المسلحين واطقم عسكرية، ومنع اقامة دورة تدريبية للمثقفات المجتمعيات حول تمويل الفتاة، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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