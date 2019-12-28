خليفة الإنسانية تعلن حالة الاستنفار لإغاثة المواطنين من سيول سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

رفعت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في جزيرة سقطرى، درجة استعدادها إلى حالة الاستنفار القصوى، لإنقاذ العالقين في مختلف المناطق المتضررة من السيول بالمحافظة.



وأكد المندوب العام للمنظمة، خلفان بن مبارك المزروعي، تسخير كل طاقات المؤسسة في خدمة سقطرى وأبنائها.

وبدأت المؤسسة، اليوم، أعمال فتح طريق مصاقبهن، الرابط بين العاصمة حديبو والمناطق الشرقية.

وتسببت السيول بفقد شابين في العاصمة حديبو، حيث عملت سيول الأمطار الشديدة على قطع الطرق وإعاقة حركة المواطنين في مناطق مختلفة من سقطرى.

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وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة أدت إلى خسائر كبيرة، حيث تحولت إلى سيول جرفت عدد من سيارات المواطنين وممتلكاتهم، كما أعاقت تنقلات المواطنين في بعض المناطق، وأهمها طريق حيبق الرابط بين العاصمة حديبو ووسط وغرب وجنوب الجزيرة.

ونجحت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، عصر اليوم السبت، في إعادة فتح طريق “سلبة معنوفة” الحيوي وسط مدينة حديبو في محافظة سقطرى، بعد انقطاعه بسبب السيول المتدفقة جراء الأمطار.

وانتهت الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة الإماراتية الإغاثية، من تحويل مجرى السيول بعيدا عن منازل وممتلكات المواطنين، قبل أن تستخدم آلياتها العملاقه كجسر عبور للعالقين.

بدورهم عبر أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات، عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.