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بالأسم.. مصرع قيادي حوثي في البيضاء

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اليمن العربي - البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

بالأسم.. مصرع قيادي حوثي في البيضاء

الخليج 365 - البيضاء

كشفت مصادر محلية عن مصرع أحد قيادات المليشيا الحوثية في محافظة البيضاء على أيدي مقاومة آل حميقان بمديرية الزاهر.

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وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي الشيخ علي عبدالله محمد  القبلي المكنى (أبو عامر) لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه الأربعاء الماضي في الزاهر خلال مواجهات مع مقاومة آل حميقان مسنودة بقوات العمالقة.

 

وأضافت أن الصريع القبلي يعد أحد الوجاهات القبلية بمديرية القريشية التي انضمت للمليشيا الحوثية، وقاد مؤخراً مجاميع للقتال في صفوف المليشيا الحوثية بمديرية الزاهر.

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