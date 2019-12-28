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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق البث التجريبي لقناة صدى الجامع المحلية بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
دشن رئيس اللجنة التنسيقية العليا للاحتفالات بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الامين العام لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي اكرم نصيب العامري رئيس مكتب المؤتمر الجامع بحضرموت الوادي والصحراء , البث التجريبي لقناة صدى الجامع الفضائية المحلية التابعة لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع عبر شبكة صفاء الرقمية مؤقتا على تردد القناة 12550 - H - الترميز 35000 .
وواكد العامري، في تصريح له، بأن تدشين القناة المحلية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية , لهدف مواكبة ونقل وبث الانشطة والفعاليات والاحتفال المركزي الكرنفالي للموروث والفلكلور الشعبي التي ستشهده مدينة سيئون عصر اليوم والفعاليات المصاحبة بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية التي تقام فعالياتها لأول مرة بوادي حضرموت بمدينتي سيئون والقطن.
وأوضح العامري، بأن تدشين قناة صدى الجامع من قبل مكتب مؤتمر حضرموت الجامع يأتي على طريق إنشاء القناة الرسمية الفضائية لمؤتمر حضرموت الجامع لهدف ابراز هوية وتاريخ وموروث حضرموت للعالم إضافة الى شرح وبلورة مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وزيادة الوعي للمجتمع بحقوق حضرموت , والاهتمام بمختلف الانشطة والفعاليات للمؤتمر وكل ما يعتمل بحضرموت ساحلا وواديا.
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