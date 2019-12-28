مناقشة التدخلات الارشادية لمنظمة (الفاو) في اربع محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
ناقشت وزارة الزراعة والري ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن،مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) التدخلات الارشادية الزراعية للمنظمة في محافظات أبين والضالع ولحج وتعز،ضمن مشروع دعم سبل العيش الطارئ في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام صحة الحيوان في الوزارة الدكتور عبدالرحمن الخطيب ، ومدير عام الارشاد والتدريب الزراعي المهندس مختار عبود ، وممثلي منظمة الفاو ، الى عمل اتفاقية بين الفاو و الارشاد الزراعي حول تسهيل تنفيذ المشروع الممول من المملكة العربية السعودية في المناطق المستهدفة ، خلال ستة اشهر منالعام القادم 2020 ، بهدف تزويد المستفدين البالغ عددهم 10 الف مستفيد في عشر مديريات بالمحافظات المستهدفة ، بالمعلومات المتعلقة بإنتاج البذور وتحسين الانتاج الحيواني وصحة الحيوان لتحسين مستوى القطاع الزراعي والحيواني.
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