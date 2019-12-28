مستشفى تريم العام بحضرموت يتسلم اجهزة ومعدات طبية  .. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تسلم مستشفى تريم العام بمحافظة حضرموت ، اليوم ، أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية مقدمة من مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية الذي تنفذه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).



وأشاد مدير عام مديرية تريم خالد هويدي بأنشطة مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية التي يتم تنفيذها في مستشفى تريم العام..مقدما شكره للجهات المانحة والمنفذة المشروع..مشيرا إلى حاجة المديرية الملحة للمزيد من الدعم الانساني والإغاثي لأبناء المديرية.

من جهته استعرض منسق مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية بحضرموت الوادي الدكتور محمود باجبير ،مجالات التدخل في المستشفيات المستهدفة.

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وثمن مدير مستشفى تريم العام محمد الكاف ، دور إدارة المشروع في اختيار مستشفى تريم كأحد المستشفيات المستهدفة من مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية.