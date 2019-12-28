شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال رئيس مكتب جامع حضرموت بسيئون في الذكرى اﻟ6 للهبة الحضرمية؟ .. (النص) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

القى رئيس فرع مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء القاضي اكرم نصيب العامري، كلمة بالنيابة عن رئيس المؤتمر عمرو بن حبريش، بمناسبة الذكرى السادسة من الهبة الشعبية الحضرمية، وفيما يلي يعيد "الخليج 365"، نشر نصها الذي جاء على النحو الآتي :



النص:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين

اما بعد :-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أيها الحشد الجماهيري العظيم..

يا أبناء حضرموت الأبطال

رجال ونساء

أيها الحاضرون جميعًا..

احييكم تحية النصر والنضال وأنتم تحتشدون وتجتمعون في هذه الساحة لإحياء الذكرى السنوية السادسة للهبة الشعبية الحضرمية المباركة واستشهاد رئيس حلف قبائل حضرموت الشهيد البطل سعد بن حمد بن حبريش العليي في هذه المدينة البطلة مدينة سيئون التي كانت معاصرة لشرارة انطلاقة هذا الحدث الكبير في تاريخ حضرموت الحديث وقدمت منذ تلك اللحظة صورًا مشرقة لرفض الظلم والدفاع عن عزة وكرامة حضرموت مثل باقي مدن وقرى وصحاري حضرموت التي هبت جميعها في 20 ديسمبر 2013 لمجابهة ذلك الواقع السيء من كل جوانبه ورفع الصوت عاليًا بالحقوق والمطالب العادلة.

يا ابناء حضرموت الأوفياء

ها نحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى العظيمة في هذه المدينة .. سيئون الغالية لرمزيتها واهميتها وتاريخها ونضالات أهلها ورجالها الأبطال مثلما احتفلنا بالأمس في المكلا والشحر والهضبة و سنحتفل بها كل عام في مدن مختلفة من حضرموت.. فانطلاق الهبة الحضرمية فتحت آفاق لحضرموت لإعادة صياغة أولوياتها في مختلف المجالات واستطاعت عبر مؤتمر حضرموت الجامع وحلف حضرموت توحيد صفوف ابنائها بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية باعتبار ذلك مشروعًا معبرًا عنهم ومؤتمنًا على تحقيق تطلعاتهم التي تضمنتها مخرجات المؤتمر بوصفها مثلت الحد الأدنى من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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ان ما نعايشه حاليًا وخلال المرحلة السابقة من انتصارات هو نتيجة تضحيات ونضال جماعي وكفاح وطني ذاتي هب اليه كل أبناء حضرموت الشرفاء من رجال قبائلنا وكافة شرائح المجتمع الحضرمي بمختلف مسمياتهم فهم رجال الصمود .. والخيرين من ابطال حضرموت في كل الارياف و القرى و المدن وقدموا الكثير من التضحيات في مراحل عدة عصيبة عانوا خلالها الكثير من المظالم والتهميش والقتل.. ونعاهدكم عهد الشرفاء ان نسير على النهج الثابت الذي رسمناه حتى تحقيق كل الأهداف والطموحات التي قدمت حضرموت من أجلها قوافل الشهداء وسنواجه كل المصاعب والتحديات في سبيل ذلك وبإسنادكم لنا وتلاحمكم لأنكم مصدر قوتنا الذي عليه اعتمادنا بعد الله وتوفيقه سيكون النصر حليفنا وستتحطم أمامنا مؤامرات الأعداء.

وبهذا لنا حق الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا سنويًا ونخلدها ونوثق مآثرها في سجلات التاريخ النضالي لتتناقلها الأجيال القادمة ونستلهم منها الهمم الدافعة لصنع المزيد من الانتصارات والجديد من المكاسب.

لقد استطاعت الهبة الحضرمية صياغة أهداف موحدة لأبناء حضرموت جميعًا واستطاع مؤتمر حضرموت الجامع اعادة صياغة تلك الاهداف بشكل تفصيلي وبإجماع اشمل وأعم واستطاع ايصالها إلى كل القوى المؤثرة داخليًا وخارجيًا حتى صارت على طاولة الحوار السياسي باعتبارها قضية تمثل بعدًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يجب التعاطي معها بما يلبي تطلعات حضرموت الأرض والإنسان..

الحشد الكبير ..

صدقوني أنه لم ولن نستطيع الوصول إلى ما وصلنا إليه في حضرموت ونعيشه واقعًا ملموسًا حاليًا إلا بفضل الله ثم التفافكم وتأييدكم وتوحيد صفوفكم ومواقفكم البطولية ونشد على أيديكم, باستمرار ذلك الدعم الجماهيري , فهو الذي يجعلنا اليوم أكثر قوة أمام كل التحديات الداخلية والخارجية لنيل حقوقنا المشروعة ونتعشم بمستقبل آمن ومستقر وطموح نحو التطوير .

وندرك جيدًا حجم التحديات الأمنية في وادي حضرموت ونتألم لكل روح تزهق ومن هنا نجدد تأكيدنا بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية لتعم كل أرجاء حضرموت وأن تحقيق هذا من أولويات أهدافنا التي ناضلنا ونناضل من أجلها ونعمل على تنفيذها كاملة غير منقوصة ..

ومن هذا الجمع الجماهيري نتطلع من كل القوى الداخلية والخارجية المؤثرة في المشهد السياسي بأن تتفهم الواقع وتتعامل بكل جدية ونوايا صادقة مع ما اتفق عليه أبناء حضرموت في مخرجات مؤتمرهم الجامع وأن السلام المستدام الذي ننشده وينشده العالم اجمع يتطلب التعاطي الإيجابي مع تحقيق أهداف الشعوب وتطلعات المجتمعات ومستقبلهم.

أبناء حضرموت الكرام ..

على الرغم من ادراكنا بصعوبة المرحلة وما تمر به البلاد عامة والتي تنعكس بآثارها على واقعنا مما يتحتم علينا التحلي بالصبر والصمود , ورص الصفوف والتعاون وتقوية وتعزيز روابط الثقة فيما بيننا وبعون الله وتوفيقه سترسو حضرموت في المرافئ الآمنة .

ونجدها مناسبة أن يعبر أبناء حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي على مواقفه الايجابية الداعمة لحضرموت .. والشكر أيضًا والامتنان إلى قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقيادتيهما الحكميتين ودعمهما الّلا محدود ومساندتهما ووقوفهما إلى جانبنا في كافة المجالات ومشاركتهما لنا وتضحياتهما بالغالي والنفيس وفي الوقت ذاته فأننا نقدر هذه المواقف الأخوية الصادقة التي ستظل خالدة في وجداننا ونبادلهما الوفاء بالوفاء بكل ما نستطيع.

ومن هنا نؤكد وقوفنا ودعمنا للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية ومساندته في تحقيق كافة مهامه الوطنية.

وفي الختام لا يسعنا إلا ان نترحم على ارواح شهداءنا شهداء حضرموت الميامين.. والشكر والتقدير لمن ساهم في نجاح هذا المهرجان ومن شارك فيها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..