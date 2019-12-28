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عدن - ياسمين التهامي - من المسجد النبوي ... محمد عبده برفقة نجله خالد يدعي على تركي آل الشيخ ... "صورة"

أظهرت صورة متداولة، امس الخميس، الفنان محمد عبده، وهو يصلي في المسجد النبوي الشريف، وبجانبه نجله خالد.

وعلق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الصورة قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس: “لا يكون يدعي عليّ؟”.

جديد اب برس :

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ويذكر أن الفنان محمد عبده قد شارك في إحياء عدد كبير من الحفلات خلال فعاليات موسم الرياض مما دعا العديد بأن يطالبوه بأخذ فترة راحة.