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عدن - ياسمين التهامي - الدولة تعلن حالة الطوارئ وتصدر رسميا هذا البيان العاجل وتكشف مصير أمير الدولة ... الطيران يستهدف قصر أمير الكويت



اليمن الآن :

جديد اب برس :

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بعد ما أثير مؤخرا حول عبور الطائرات المسيرة، التي قصفت معملي "خريص"

و"بقيق" التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، فوق الأجواء الكويتية، وكذلك تحليق طائرة مسيرة فوق قصر الأمير في دار سلوى، تحركت وزارة الداخليةالكويتية لاتخاذ خطوات فعلية لتعزيز المنظومة الأمنية الوقائية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متصاعدة.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، أعدت الوزارة مشروعا بتكلفة عشرة ملايين دينار

لتأمين المطار والقصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ضد الطائرات دون طيار.

وأوضحت أن "مشروع وزارة الداخلية يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات من دون طيار، وذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن الوقائي، ولماللتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه

مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون".

ويتضمن المشروع تأمين الحماية لثلاثة من أهم الأماكن الحيوية في الكويت وتشمل القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ومطار الكويت"، وأجرت وزارة الداخلية دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطلعت على عروض متعددةللتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية.

وأفادت المصادر بأن "وزارة الداخلية خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللازمة، مبينة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود 7 ملايين دينار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه و3 ملايين لحماية القصور الأميرية

والمؤسسات الإصلاحية