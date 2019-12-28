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عدن - ياسمين التهامي - بعد ظهورها في الحمام بالـ بورنس فقط ... شمس الكويتية تثير الجدل غبر مواقع التواصل الاجتماعي
تعرّضت المطربة الكويتية شمس لانتقادات حادة من قبل جمهورها؛ بعدما نشرت لها صورة لها عبر حسابها على انستجرام، من داخل حوض الاستحمام (بانيو)، وهي ترتدي “بورنس”.
وعلّقت شمس الكويتية على الصورة قائلة :”لا تخبرهم بكل تفاصيلك، سيتخلصون منك فورًا بعد معرفتهم لك كليًا”.
جديد اب برس :
وجاءت التعليقات كالآتي :”انتي تستعرضين أي شيء من أجل الشهرة” ، و”احترمي هويتك الخليجية والعربية”.
ودائمًا ما تثير شمس الكويتية الجدل إما بإطلالتها أو تصريحاتها المثيرة للجدل أو خلافاتها مع الفنانات الخليجيات.
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