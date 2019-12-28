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عدن - ياسمين التهامي - بعد مرور اكثر من شهر على وفاته ... هيثم زكي متهم بجريمة قتل "تفاصيل خطيرة تكشفها فنانه مشهورة"

على الرغم من مرور فترة لا بأس بها على وفـ.ـاة الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، فإنه بين الحين والآخر تتوضح تفاصيل جديدة عن حياته لم تكن معروضة على الملأ.

الجديد اليوم موقف تعرض له الراحل اضـ.ـطره للاخـ.ـتفاء مدة عام كامل، بحسب ما روته فنانة مصرية شهيرة.



في التفاصيل، وفي تصريح للفنانة عفاف شعيب، نقله عنها إعلامي مصري، كشفت فيه أن الراحل هيثم أحمد زكي اضـ.ـطر للاختفاء عاما كاملا أثناء فترة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن اتهم بجـ.ـريمة قـ.ـتـ.ـل، إثر سـ.ـرقة مسدسه.

جديد اب برس :

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“مسدس مسـ.ـروق”

وأوضحت شعيب، أن الراحل كان يملك مـ.ـسدساً ورثه عن والده الفنان الراحل أحمد زكي، سُـ.ـرِق منه في فترة ثورة يناير، ونـ.ـفـ.ـذت به جـ.ـريمـ.ـة قـ.ـتـ.ـل في صعيد مصر.

إثر الحـ.ـادثة، رفعت قضية ضد هيثم أحمد زكي، وهو ما اضطـ.ـره للبقاء متخـ.ـفياً حتى يتم القـ.ـبض على الجـ.ـاني الحقيقي.

وأضافت عفاف أنه تم بالفعل القـ.ـبض على الـقـ.ـاتل الحقيقي، كما تمت تبرئة هيثم أحمد زكي من تهـ.ـمة القـ.ـتل، وعاد للظهور مجدداً على الساحة الفنية.

يذكر أن هيثم أحمد زكي كان تـ.ـوفي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن 35 عاماً، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها فترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم”، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.