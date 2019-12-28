شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مقزز من السعودية .. شذوذ جنسي في الشارع العام ..«شاهد» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر ناشط فيديو مقزز ومستفز لممارسة الشذوذ الجنسي في السعودية، البلد الإسلامي المحافظ الذي لم تكن تتخيل أن تشاهد فتاة بدون عباءة ومنقبة في الشارع.

أما اليوم فكل شيئ مباح، حتى الأمور التي قد لا تجدها في دول غربية يحاول ولي عهد السعودية تقليدها لإثبات أن السعودية دولة متحضرة ومتقدمة ولكن بالشذوذ و الحفلات فقط وليس بالصناعة و الاخلاق.

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وعلق الناشط تركي الشلهوب على الفيديو الذي نشره على صفحته ولسعه الدبور بقوله:

“في عهد الفساد والإفساد.. أصبح #الشذوذيُمارَس علناً في بلاد الحرمين !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل”