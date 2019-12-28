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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردناالان..السفارة اليمنية تصدر قبل قليل بيان رسمي خطير وتحذر كل المقيمين من هذا الامر الخطير الذي يعرض حياتهم للخطر واموالهم للضياع ( نص البيان التحذيري )

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