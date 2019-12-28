شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ...المملكة تباغت الجميع وتتخلى عن اسمها الحالي وتسقطه من الاوراق الرسمية وتطلق على نفسها هذا الاسم الجديد ( تعرف على لاسم الجديد للمملكة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...المملكة تباغت الجميع وتتخلى عن اسمها الحالي وتسقطه من الاوراق الرسمية وتطلق على نفسها هذا الاسم الجديد ( تعرف على لاسم الجديد للمملكة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ...المملكة تباغت الجميع وتتخلى عن اسمها الحالي وتسقطه من الاوراق الرسمية وتطلق على نفسها هذا الاسم الجديد ( تعرف على لاسم الجديد للمملكة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.