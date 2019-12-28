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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..قاضي سعودي شجاع يصعق الجميع ويرفض قبول العفو من اولياء الزوجة ويصر على اعدام رجل قام بعمل فاضح ومحرم شرعا مع زوجته على سرير النوم

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