شبوة: قوات حكومية تحاصر معسكر تتمركز فيه عناصر تخريبية شرق عتق

فرضت قوات حكومية، اليوم السبت، حصاراً على معسكر يضم عناصر تخريبية مطلوبة أمنياً في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن" قوات مشتركة من الجيش الوطني والأمن، انتشرت فجر اليوم، في محيط معسكر العلم الذي تتمركز فيه قوات إماراتية في مديرية جردان شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".

وأكدت المصادر، أن عناصر تخريبية تابعة للانتقالي الإماراتي متورطة باستهداف نقاط الجيش والأمن في محافظة شبوة متواجدة داخل المعسكر تحت حماية القوات الإماراتية. مشيرة إلى أن هذه العناصر تتحرك من هذا المعسكر لزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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وذكرت أن القوات الحكومية المشتركة تقوم بعملية تفتيش دقيقة لكل المارة بالقرب من المعسكر.

ويعد معسكر العلم ثاني أكبر معسكر تتمركز فيه القوات الإماراتية بمحافظة شبوة بعد معسكر "بالحاف" في منشأة الغاز الطبيعي المسال، ويبعد عن مدينة عتق بمسافة 45 كم.

وكان محافظ شبوة محمد بن عديو، أبلغ رئيس الجمهورية بالاستفزازات التي تمارسها القوات الإماراتية بحق أفراد الجيش والأمن في النقاط ودعمها المليشيات التخريبية لتنفيذ مخطط جديد يستهدف استقرار المحافظة.



