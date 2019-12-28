شكرا لقرائتكم خبر عن شابان سعوديان يقدماون على عمل فاضح ومحرم شرعا مع المغنية اللبنانية الحسناء ميريام فارس وراء الكواليس..والاخيرة تصرخ بلا حياء ولا خجل ( حبيبي سعودي ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو تظهر فيه المغنيّة اللبنانية ميريام فارس وهي تحتضن وتقبّل شابين سعوديين غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتظهر في الفيديو ميريام فارس وهي تستقبل معجبيْها الفائزين في تحدي ”حبيبي سعودي“، الذي أطلقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية مؤخرًا في إطار فعاليات “موسم الرياض”.

واستقبلت ميريام فارس متابعيها الفائزين وراء كواليس المسرح بالأحضان والقبلات.

وحول تفاصيل التحدي، قالت ميريام فارس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ (ميريام_فارس_في_السعودية)“.

وأشارت إلى أن من يرغب في المشاركة بالتحدي، فكل ما عليه فعله هو غناء الكلمات التالية: ”حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي“.

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وأثار الفيديو ردود فعل واسعة جاءت في معظمها مستنكرة لتصرفات “مريام”، معتبرة أن هذا الأمر لا يليق بالبلد الذي يحتضن الحرمين الشريفين.

وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.





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