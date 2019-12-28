سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

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وذكر المركز في بيان له ، بانه جرى خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري ،ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين ، استفاد منها أكثر من 34,614 فردا.

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،اليوم، مواد إيوائية شملت 98 خيمة و196 بطانية للنازحين في السادة الشمالية، والجعدة، وبني فائد، والتنابكة، و الغرزه، ومبجر ، والعتنه، وضابره ، المحاذية لمحافظة صعدة، والتي استفاد منها 490 فردا.