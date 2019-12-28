شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يجند الفتيات القاصرات في النزاعات المسلحة ويغري أسرهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

العربي

تحاول جماعة الحوثى السير على خطى إيران في تجنيد النساء، على خلفية نقص الأعداد المطلوبة للقتال في صفوف هذه الجماعة، والرغبة في تعويض الخسائر البشرية الناجمة عما يتم فقده في العمليات القتالية، واتهمت الحكومة الشرعية في اليمن ميليشيا الحوثى بتنفيذ عملية ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس ضمن المناطق الواقع تحت سيطرتها.



وتشير بعض المصادر إلى انتشار عدد من النساء الإيرانيات في مناطق تواجد جماعة الحوثى باليمن لأغراض التدريب على الأعمال القتالية، ويتم إخضاع العناصر الجديدة من الفتيات لدورات تأهيلية عقائدية وعسكرية، بما يتضمن حمل السلاح والقيام ببعض الأعمال القتالية، الأمر الذى من المتوقع أن يكون له تأثير سلبى كبير على وضع المرأة اليمنية على المدى الطويل.

وكانت إيران من أولى الدول التى قامت بتجنيد النساء والفتيات فيما يتعرف باسم «تنظيم أخوات الباسيج»؛ وبدأت طهران في حشد الفتيات من المدارس والمساجد سيما في الفترة اللاحقة على قيام الثورة الإسلامية في إيران لعام ١٩٧٩ والحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٠.

ففى البداية، كان دور المرأة في الباسيج مقصورا على التواجد في الخطوط الخلفية للقتال؛ الأمر الذى تمثل في تمريض المصابين، إعداد الطعام وتجهيز الأسلحة، ولكن تطور الأمر فيما بعد، واحتلت المرأة الصفوف الأمامية في المعارك والحروب.

وتعتبر حارسة الإمام الخمينى في باريس «مُرضية دباغ» من أبرز مؤسسى «تنظيم أخوات الباسيج»، والملهمة للفتيات المنضمين إليه، ولعب هذا التنظيم دورًا كبيرًا في قمع المعارضين وتصفية الخصوم؛ الأمر الذى اتضح خلال قمع النساء المشاركات في التظاهرات التى عرفت باسم الحركة الخضراء، التى اندلعت في عام ٢٠٠٩، واحتجاجات أواخر عام ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨ المنددة بتدهور مستوى المعيشة الناتج عن ذهاب الجزء الأكبر من موارد الجمهورية الإسلامية إلى تعميق النفوذ الإيرانى في المنطقة، من خلال دعم الميليشيات المنتشرة في عدد من العواصم العربية مثل اليمن، العراق، لبنان وسوريا.

وكان لهذه الميليشيا النسائية دور كبير في قمع ومواجهة حركة «الأربعاء الأبيض»، التى أطلقتها معصومة مسيح على نجاد، مؤسسة موقع «حريتى المسلوبة»، وهى عبارة عن حركة تم تأسيسها على الإنترنت لمعارضة الزى المفروض من قبل السلطات المحلية داخل الجمهورية الإسلامية.

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وفى المقابل قامت القيادات النسوية في تنظيم أخوات الباسيج بتنظيم حملة الأربعاء الذهبي، من خلال مؤسسة العفاف والحجاب النسائية التابعة للباسيج للحديث عن أهمية الحجاب، وسيما داخل المجتمع الإيراني.

فمنح التجنيد في هيئة الباسيج قدرا كبيرا من الحرية للفتيات يفوق القدر الموجود لدى غيرهن؛ حيث تستطيع المرأة من خلال الانضمام للباسيج التخلص من سلطة الأب واختيار شريك حياتها بنفسها، فالمجتمع الإيرانى أبوى بطبعه، يفرض الكثير من القيود على حرية المرأة.

ولجأت جماعة الحوثى إلى تجنيد الفتيات منذ عام ٢٠١٤ داخل ساحات القتال، من خلال مجموعة من الوسائل التى تمثلت في الإغراء بالمال؛ حيث تقوم الجماعات الحوثية بإغراء أسر الفتيات والأطفال بالمال، على خلفية الحالة الاقتصادية المتردية وضعف مستوى المعيشة الذى تعانى منه هذه الأسر.

على الجانب الآخر، تقوم جماعة الحوثى بتهديد القاصرات بالقوة؛ حيث يتم ترويع طالبات المدارس أو تهديد آبائهن بالقتل، من خلال حملة استقطاب داخل سكن الطالبات والمدن الجامعية تقوم بها الفتيات الأخريات التابعات لجماعة الحوثي، يتوازى ذلك مع استخدام النساء السجينات المحكوم عليهن بأحكام قضائية نتيجة غرامات مالية أو ديون غير مدفوعة وتدريبهن ضمن دورات مكثفة لقيادة العملية التدريبية لهؤلاء الفتيات.

ومع التقدم التكنولوجي، بدأت جماعة الحوثى في استخدام الفتيات في أعمال استخباراتية؛ مثل تتبع المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي عبر تكوين مجموعات مختلفة في الشبكات الاجتماعية، من خلال إيهام الناس بأنهن معارضات للجماعة، الأمر الذى يمكنهن من التعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعارضين وبالتالي، سهولة الإيقاع بهم. وتهدف كتائب الزينبيات اليمنية من الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأى العام وابتزاز رجال الأعمال والمسئولين اليمنين عبر تلك المنصات، فضلًا عن التعرف على أبرز المواقع والتجمعات للتظاهرات المناهضة للممارسات الحوثية في اليمن، وبالتالي، سهولة قمعها.

ويذكر أن تعرض الفتيات القاصرات للتدرب على حمل السلاح والقيام ببعض العمليات القتالية، فضلًا عن الوقوف في الصفوف الأمامية جنبًا إلى جنب مع الرجل في ساحة الحرب من شأنه أن يضعف قدراتها على الاهتمام بواجباتها الأسرية وأدوارها المجتمعية عندما يحتاجها المجتمع للقيام بهذا الدور.

وتتعرض الفتيات والمرأة بشكل عام داخل اليمن لسوء تغذية على خلفية عدم وجود القدر الكافى من الطعام اللازم لغذاء الأسرة بأكملها، وعلى خلفية اعتبار المجتمع اليمنى من المجتمعات الذكورية الأبوية؛ حيث يأكل الرجال والفتيان أولًا، وإن تبقى شيء سيكون للفتيات والأمهات.

ويشير بعض المحللين إلى أنه من المتوقع أن تظهر بارقة أمل من تحت الأنقاض، مستقبل تغيب عنه الحرب ويكون الدور الرئيسى للمرأة حاضرًا إلى حد كبير، ولكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، بل بفضل تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة ومساعدة صاحبات المشاريع على الوصول إلى التدريبات اللازمة لهن؛ حيث تقوم بعض النساء بتحويل مهاراتهن التقليدية سواء الطبخ أو الخياطة إلى عمل تجاري.