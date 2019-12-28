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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما قالته الكاتبة “نورا المطيري” عن إخوان اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
كشفت الكاتبة والمحللة السياسية نورا المطيري، عن نفاق وغدر مليشيات الإصلاح التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية، ساردة نفاقهم وخيانتهم للتحالف والاتفاق الرياض.
وكتبت "المطيري" في تغريدة عبر حسابها الشخصي بتويتر، "إخوان اليمن كالشوكة في الحلق.. لا تستطيع إخراجها، ولا تستطيع ابتلاعها".
وأضافت: "يدعون أنهم مع التحالف العربي وهم في الحقيقة يحاولون افشال إتفاق الرياض" .
وتابعت المطيري: "يدعون بأنهم مع الشرعية وهم يطعنون في الرئيس هادي، يدعون بأنهم يحاربون الحوثية وكل افعالهم تؤكد تحالفهم معها".
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