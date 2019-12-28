هذا ما قالته الكاتبة “نورا المطيري” عن إخوان اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشفت الكاتبة والمحللة السياسية نورا المطيري، عن نفاق وغدر مليشيات الإصلاح التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية، ساردة نفاقهم وخيانتهم للتحالف والاتفاق الرياض.



وكتبت "المطيري"‏ في تغريدة عبر حسابها الشخصي بتويتر، "إخوان اليمن كالشوكة في الحلق.. لا تستطيع إخراجها، ولا تستطيع ابتلاعها".

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وأضافت: "يدعون أنهم مع التحالف العربي وهم في الحقيقة يحاولون افشال إتفاق الرياض" .

وتابعت المطيري: "يدعون بأنهم مع الشرعية وهم يطعنون في الرئيس هادي، يدعون بأنهم يحاربون الحوثية وكل افعالهم تؤكد تحالفهم معها".