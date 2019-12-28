العسكرية الأولى بسيئون تناقش خطة العام التدريبي والقتالي للعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقشت قيادة المنطقة العسكرية الاولى في اجتماعها،اليوم، برئاسة قائد المنطقة قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس، تقرير العام التدريبي والقتالي و العملياتي 2019م لوحدات المنطقة ووحداتها الفرعية وإقرار الخطة السنوية للعام التدريبي و القتالي و العملياتي والاعداد المعنوي للعام 2020م.



وفي الاجتماع الذي ضم رؤساء الشعب وقادة الوحدات الفرعية ،أشاد قائد المنطقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج في العام المنصرم والذي تم فيه انجاز البرنامج التدريبي وتنفيذ عدد من المهام القتالية بجاهزية عالية.

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وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي للعام 2020م وتخطي السلبيات ليكون عام رفع مستوى الانضباط وتحقيق مستويات عالية لتنفيذ الخطة السنوية خاصة مايتعلق بالحفاظ على الجاهزية القتالية.

كما تم في الاجتماع الاستماع لملاحظات الحاضرين فيما يخص وحدات المنطقة.

حضر الاجتماع رئيس أركان حرب المنطقة قائد اللواء 135مشاة العميد الركن يحيى ابو عوجا، ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن محمد المهشمي.