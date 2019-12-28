شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. «أفعى» بهيئة «عقد يمني» من الذهب والاحجار الكريمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعقد يمني من الذهب والاحجار الكريمة على هيئة أفعى .

وأكد النشطاء على أن اليمن يزخر بموروث ثقافي وتاريخي فريد، على الرغم من عبث الناهبين به خلال السنوات الاخيرة. Advertisements وأبدى النشطاء اعتزازهم بما تملكه اليمن من مخزون تراثي ضارب في أعماق التاريخ. وكانت منظمة المجتمع المدني في اليمن، وجهت نداء استغاثة خلال الايام الماضية، للتحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي، بضرورة الحفاظ على ما تبقى وعدم تركها فريسة سهلة للعابثين.

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