شاهد .. طيور بألوان فريدة ومميزة في الملتقى والبطولة الأولى بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

اقيم اليوم في العاصمة عدن، الملتقى والبطولة الوطنية الأولى لطيور الزينة للأنواع (بادجي - طيور الحب "روز + فيشر" - زيبرا فينش .



وشارك في الملتقى والبطولة الذي نظمه شباب من مدينة عدن برعاية حصرية من الشيخ بسام المحضار، نحو 60 مشاركاً من هواة تربية الطيور وحوالي 200 طير، وحظي الملتقى بتفاعل جماهيري واسع وحضور رسمي.

كما جرى خلال الفعالية، إشهار الجمعية العدنية لطيور الزينة التي تعد الأولى من نوعها، والتي تهتم بفئة طيور الزينة النادرة، برئاسة نصر عرهب، وطارق هادي أمين عام، وعبدالله حسن مسؤول مالي، وعمرو جمال مسؤول الشؤون القانونية ورامي علي سعد مسؤول الرقابة والتفتيش.

ويعد الملتقى الفريد من نوعه بوجود طيور من فئات البادجي - طيور الحب (روز + فيشر) وزيبرا فينش، هو اللبنة الأولى لملتقيات مماثلة ومتميزة ستحتضنها مدينة عدن خلال المرحلة القادمة، وبمشاركة واسعة من هواة تربية طيور الزينة، وذلك بهدف تعزيز المنافسة بين مربيي الطيور وتشجيع انتشار طيور الزينة في اليمن.

وأشاد عدد من مربي الطيور في أحاديث لـ(الخليج 365) بهذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها في العاصمة عدن .. مؤكدين أن فكرة المعرض جاءت لتعريف العالم بإنواع الطيور المتواجدة في اليمن .

وقال طارق محمد هادي، أن تنظيم هذا المعرض، جاء بعد الإطلاع على معارض مماثلة في دول عربية منها مصر والأردن عبر قنوات التواصل الإجتماعي لذلك إجتمعت جهود المربين لإقامته بدعم سخي من الشيخ بسام المحضار .

وأستعرض طارق أنواع الطيور المشاركة التي قال أن أكثرها من صنف الباجي .. معرباً عن أمله في أن يستمر إقامة مثل هذه الفعاليات .

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بدوره المربي، عمرو جمال، أوضح أن إقامة هذه الفعالية هو لإظهار أنواع طائر الزينة في اليمن عامة والدول الأخرى والتي تختلف في المستويات وتضم أنواع متميزة .. منوهاً بأهمية روح المنافسة التي سادت المعرض بين مربيين الطيور .

وأشار إلى أن إستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات قد يسهم في التعريف بأنواع طيور الزينة في اليمن والمساهمة في تصديرها ومشاركة العالم بهذه الأنواع .