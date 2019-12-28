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نيويورك تايمز تكشف خطوات قطعها بن سلمان مع الحوثيين والسبب الذي دفعه للحوار معهم

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عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن ولي العهد السعوديّ ، اتخذ خطوات لتخفيف التوتر مع خصومه.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطواتِ لجأ إليها ، بعد الهجوم اليمني على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، في سبتمبر الماضي.

 

 

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ولفتت الصحيفة إلى أن لجوءَ ابن سلمان لتخفيف حدة التوتر مع خصومه؛ يأتي نظراً لعدم وثوقه في ضمانات حمايته من قبل واشنطن.

وعن شكل تخفيف التوتر، ادّعت “نيويورك تايمز” أن “ابن سلمان فعّل المفاوضات مع أنصار الله، بعد يقربُ من أربع سنوات من الحرب. إضافةً إلى تخفيفه الحصار عن قطر، وانخراطه في مفاوضات غير مباشرة مع طهران”، على حد تعبيرها.

ونوّهت الصحيفة إلى أنه “وبرغم التوافق السعوديّ الأمريكي على توجيه التهمه الى طهران حول هجوم أرامكو، إلا أن ترامب لم يرد على ذلك بخطوات عملية ملموسة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن السعوديّة “أدركت أنه على الرغم من إنفاقها عشرات المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة الأمريكية (170 مليار دولار منذ عام 1973)، لم يعد بإمكانها أن تعول على المساعدة من الولايات المتحدة، أو أن الدعم الأمريكي لن يكون بتلك القوة التي تحتاجها المملكة”.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في كلية الملك بلندن، ديفيد روبرتس، قوله إن الهجوم على أرامكو سيكون نقطة مفصلية في تاريخ الخليج. ولفت إلى أن على الرياض إدراك أنها ستقدم تنازلات أكثر مستقبلا.

فيما قال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد باراك أوباما روب مالي: إن “توجه السعوديّة نحو الدبلوماسية مع قطر وفي اليمن يعكس رغبة السعوديّة في تعزيز موقفها في المنطقة في زمان الغموض والضعف”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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