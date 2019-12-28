شكرا لمتابعة خبر عن تسريب (ألبوم صور) من حفل زفاف ‘‘الوليد بن طلال’’ بالزوجة الثامنة .. وطائرته الخاصة وأغراضه الشخصية .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

أما والدته فهي الأميرة منى رياض الصلح، ابنة الرئيس اللبناني الأسبق رياض الصـلح.

حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1979، من كلية «منلو» بكاليفورنيا.

وحصل على شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية بمرتبة الشرف من جامعة «سيراكيوز» الأمريكية، في عام 1985

بالإضافة إلى 22 شهادة مواطنة فخرية، وأكثر من 200 جائزة وميدالية ولقب.

الوليد بن طلال له استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً

وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية

وعن حياته الشخصية، تزوج الأمير الوليد بن طلال من كل من الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز والأميرة إيمان بنت ناصر بن عبد الله السديري

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والأميرة خلود مليح العنزي، والأميرة مها بنت راشد آل سعيد التميمي، والأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، والأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل.

وأنجب من الأميرة دلال، الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال والأمير خالد بن الوليد بن طلال.

قدرت مجلة فوربس ثروته بمبلغ 17 مليار دولار

يمتلك الوليد قصر فخم مكسو بالرخام ومكون من 420 غرفة في الرياض

يطلق على طائرته الخاصة "القصر الطائر" لما تحتويه من مقتنيات فخمة تشبه القصر تماما

يمتلك أيضا مجموعة من السيارات الخاصة من أشهرها وأكثرها استعمالا (فولفو، رينج روفر، هامر وإنفينيتي)

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