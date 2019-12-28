عملية نوعية لقوات اللواء "الثاني" مقاومة في مريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365

شهدت جبهات محافظة الضالع موقفا عسكريا جديدا تسيد الأجواء في العديد من النقاط النارية المحورية المنتشرة على طول و امتداد الحدود الشمالية والغربية للمدينة، تفاوتت فيه الأحداث من جبهة إلى أخرى وذلك في موقف السبت العسكري 28 ديسمبر 2019 للميلاد .



و كشف مصدر قيادي ضمن قوات اللواء "الثاني" مقاومة جنوبية بجبهة "مريس" عن التفاصيل الحصرية لعملية استباقية في عمق العدو تكللت بالنجاح .

و أوضح قائد الكتيبة الأولى باللواء النقيب"إبراهيم علي محسن" : ان قوات اللواء دمرت طقما مسلحا لمليشيات الحوثي في منطقة يعيس كان يحمل عيار ناري نوع"١٢/٧" و مجموعة من الأفراد.

و أكد النقيب "إبراهيم علي محسن": ان العبوة الناسفة التي زرعتها قوات اللواء في عمق مناطق سيطرة العدو دمرت الطقم و العيار الناري بشكل كامل و أوقعت بحياة سبعة من عناصر المليشيات.

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و أشار في حديثه أيضا : ان هذه العملية النوعية لقوات اللواء "الثاني" مقاومة تعد امتدادا لعمليات استباقية نفذتها القوات الجنوبية خلال الأيام الماضية و لن تكون الأخيرة .

و اندلعت عند الثامنة من مساء اليوم اشتباكات عنيفة في جبهة "الجب" بقعطبة بين قوات اللواء "السابع" صاعقة و مسلحي الجماعة الحوثية استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة بأنواعها وسلاح الدروع و لم تسفر عن أي نتائج حتى الان .

و كان الهدوء الحذر سيد الموقف العسكري ليومنا هذا السبت في العديد من جبهات الضالع، بينها جبهة الأزارق و جبهة خرازة و الفاخر .

إلى ذلك نوهت مصادر عسكرية جنوبية إلى أن أحداث الأيام الأخيرة بجبهات الضالع توحي إلى دنو ساعة الصفر لعملية عسكرية جديدة للقوات الجنوبية تهدف من خلالها الأخيرة فرض سيطرتها على جبال العود بقعطبة و مديرية الحشأ .

يجدر بالذكر ان القوات الجنوبية المشتركة و بإشراف مباشر من قبل قيادة التحالف العربي اعلنت في "مايو" الماضي، عن انطلاق عمليات معركة "صمود الجبال" العسكرية شمال و غربي محافظة الضالع لتحريرها من مسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران و التي أعلنت أواخر "إبريل" الماضي عن أولى عملياتها الإجتاحية صوب محافظة "الضالع" في إطار معركة اطلقت عليها المليشيات مسمى "النفس الطويل" حسب وسائل إعلام حوثية .

و حققت عمليات معركة "صمود الجبال" نجاحات قياسية حيث تمكنت القوات الجنوبية من تحويل المعركة بشكل استباقي صوب محافظتي إب و تعز .