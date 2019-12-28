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افتتاح الدورة التدريبية (D) لمدربي كرة القدم محافظة شبوة.. صور

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

افتتاح الدورة التدريبية (D) لمدربي كرة القدم محافظة شبوة.. صور

الخليج 365 - شبوة

افتتحت بمحافظة شبوة، اليوم السبت، الدورة التدريبية (D) لمدربي كرة القدم لأندية شبوة، برعاية وزير الشباب و نايف صالح البكري ومحافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، وبدعم من صندوق رعاية النشء والشباب بعدن، والتي يقيمها اتحاد كرة القدم فرع شبوة باشراف قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الشباب والرياضة ومكتب الشباب والرياضة بشبوة.

 

وتأتي اقامة الدورة التي يحاضر فيها المحاضر الكابتن محمود عبيد في قاعة الفقيد عبدالحكيم الحامد، بمكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة، في الفترة ما بين 28/12/2019 وحتى 2/1/2020 ضمن خطة الوزارة لتأهيل الرياضين في مختلف الالعاب .

 

وتهدف الدورة التي يشارك فيها ( 35 ) مدربا يمثلون اندية محافظة شبوة، الى تأهيل ورفع الجهوزية البدنية والذهنية لدى المدربين المشاركين وتزويدهم بالمعلومات القيمة والاطلاع ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الاتحاد الدولي بكرة القدم، لرفد المحافظة بوجوه جديدة وشابة قادرة على العمل و قيادة الكفة للاسهام في اعادة البريق والتفوق لرياضة المحافظة.

 

حضر الأفتتاح وكيل محافظة شبوة سالم عبدالله الاحمدي، ومدير عام التدريب والتأهيل وزارة الشباب والرياضة سعد العمري، ومدير عام الشباب والرياضة في شبوة محسن عوض سنان، ورئيس اتحاد كرة القدم فرع شبوة الكابتن علي الحرملي، وأعضاء فرع الاتحاد الكابتن صالح الحميد و عبدالكريم سعادة.

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