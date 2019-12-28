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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلة للتنمية تقدم دعماً طبياً جديداً لمركز غسيل الكلى بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
قدمت مؤسسة صلة للتنمية، اليوم ، دعماً دوائياً جديداً لمركز غسيل الكلى بمديرية عزان محافظة شبوة بتكلفة اجمالية بلغت 15 مليون ريال.
وأشار مدير المركز الدكتور خالد عامر ،الى نوعية هذه الدفعة من الادوية.
وأوضح بأنها تشتمل أدوية منزلية للمرضى وأدوية ومحاليل الغسيل بالمركز.
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