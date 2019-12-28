صلة للتنمية تقدم دعماً طبياً جديداً لمركز غسيل الكلى بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 - شبوة قدمت مؤسسة صلة للتنمية، اليوم ، دعماً دوائياً جديداً لمركز غسيل الكلى بمديرية عزان محافظة شبوة بتكلفة اجمالية بلغت 15 مليون ريال.

Advertisements وأشار مدير المركز الدكتور خالد عامر ،الى نوعية هذه الدفعة من الادوية. وأوضح بأنها تشتمل أدوية منزلية للمرضى وأدوية ومحاليل الغسيل بالمركز.

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