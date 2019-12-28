شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 حوثيين بنيران الجيش الوطني غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 - تعز لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الكهنوت الحوثية حتفهم، اليوم السبت، في مواجهات مع القوات الحكومية، شهدتها الجبهة الغربية لمدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

Advertisements وأكدت مصادر ميدانية فشل عناصر المليشيا في تنفيذ محاولة تسلل على مواقع القوات الحكومية، بمحيط جبل هان.. مشيرة إلى مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا أثناء الاشتباكات. وشن الحوثيون قصفًا بالقذائف على الأحياء والتجمعات السكانية في طريق الضباب والأحياء المجاورة للسجن المركزي ما أدى إلى حدوث حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان.

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