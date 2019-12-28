شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، علي المسلماني، عزاه فيها في وفاة والده عبدالباقي المسلماني الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمجتمعي.

واعرب رئيس الوزراء، في البرقية عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء وأسرة الفقيد وجميع آل المسلماني بهذا المصاب الأليم.. سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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