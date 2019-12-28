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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقدشي يشدد في إجتماع عسكري بمأرب على اليقظة والإستعداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
شدد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، خلال ترأسه اليوم لإجتماع عسكري في محافظة مأرب، على أهمية التزام اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة ومضاعفة جهود الاعداد القتالي والمعنوي لوات الجيش .
وبحسب وكالة سبأ فقد ناقش الإجتماع التطورات الميدانية في مختلف المواقع والجبهات.
واشار المقدشي إلى أن القيادة الشرعية تولي مؤسسة الوطن الدفاعية اهتماماً كبيراً للإشراف على العمليات الميدانية ومتابعة ودعم اعادة بناء المؤسسة العسكرية.
ونوه بأفراد الجيش الذين يقفون بثبات وشجاعة في مختلف المواقع والميادين يذودون عن الوطن ويسطرون البطولات والتضحيات الخالدة لاستعادة الشرعية والدولة واستكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة، على حد قوله .
وقال وزير الدفاع "أن الشعب اليمني يتوق لاستعادة أمنه واستقراره ويعول على قواته المسلحة انهاء المعاناة والظلم التي تفرضها المليشيا المتمردة".. مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسئولياتها في المضي نحو استعادة الدولة ومواجهة المشاريع التخريبية والفوضوية، على حد زعمه .
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